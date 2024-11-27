Обстріли Харківщини за добу — окупанти п'ять разів вдарили по регіону

Рятувальники на місці обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська за останню добу завдали кілька ударів по Харківській області з різного типу озброєння. Внаслідок ворожих атак є руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Синєгубов розповів, що о 12:00 росіяни вдарили по селі Глушківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу зруйновано двоповерховий приватний будинок.

Вже о 12:15 під ударом fpv-дронів опинився Куп'янськ. Загарбники вдарили у будівлю раніше зруйнованого ресторану.

Двома годинами пізніше окупаційна армія обстріляла село Слатине у Харківському районі. Внаслідок обстрілу влучання на відкриту територію пошкоджено приватний будинок.

Крім того, о 16:45 росіяни вдарили по Клугино-Башкирівці, а о 22:20 — по місту Дергачі. Люди не постраждали, однак є руйнування інфраструктури.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, у Харківській області триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів. Упродовж 26 листопада правоохоронці вивезли з небезпечних районів десятеро людей.

Також ми писали, що внаслідок атаки безпілотників по Києву в ніч проти 27 листопада уламки дронів упали у Дніпровському районі столиці та травмували людей.