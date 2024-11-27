Бої на Харківщині — з регіону евакуюють людей

З Харківщини евакуюють людей — яка ситуація в регіоні
У Харківській області триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів. Упродовж 26 листопада правоохоронці вивезли з небезпечних районів десятеро людей.
Про це повідомили у поліції Харківської області у середу, 27 листопада.
Евакуація населення з Харківщини
"Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов’язкова евакуація", — зазначили у поліції.
Там розповіли, що 26 листопада силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 10 людей. Крім того, правоохоронці звернулися до місцевих жителів і заявили, що усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.
Водночас упродовж останньої доби окупанти обстріляли Харківську область з різного типу озброєння, зокрема FPV-дронами, керованими авіабомбами та "шахедами". На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, нещодавно у Куп'янській МВА повідомили, скільки людей ще не евакуювалися. Наразі у населеному пункті досі залишаються понад три тисячі цивільних.
Раніше у Куп'янській МВА назвали причину, чому мешканці громади не хочуть евакуюватися.
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