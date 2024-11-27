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З Харківщини евакуюють людей — яка ситуація в регіоні

27 листопада 2024 08:57
Карина Приходько - Редактор
Бої на Харківщині — з регіону евакуюють людей
Евакуація населення з Харківщини. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

У Харківській області триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів. Упродовж 26 листопада правоохоронці вивезли з небезпечних районів десятеро людей.

Про це повідомили у поліції Харківської області у середу, 27 листопада. 

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"Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов’язкова евакуація", — зазначили у поліції. 

Там розповіли, що 26 листопада силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 10 людей. Крім того, правоохоронці звернулися до місцевих жителів і заявили, що усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.

Водночас упродовж останньої доби окупанти обстріляли Харківську область з різного типу озброєння, зокрема FPV-дронами, керованими авіабомбами та "шахедами". На щастя, обійшлося без постраждалих. 

евакуація в Харківській області
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, нещодавно у Куп'янській МВА повідомили, скільки людей ще не евакуювалися. Наразі у населеному пункті досі залишаються понад три тисячі цивільних.

Раніше у Куп'янській МВА назвали причину, чому мешканці громади не хочуть евакуюватися.

евакуація поліція Харківська область обстріли війна в Україні

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