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Оккупанты обстреляли Харьковщину разным оружием — детали от ОВА

27 ноября 2024 09:25
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Харьковщины за сутки — оккупанты пять раз ударили по региону
Спасатели на месте обстрелов. Фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Российские войска за последние сутки нанесли несколько ударов по Харьковской области с разного типа вооружения. В результате вражеских атак есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрелы Харьковщины за последние сутки

Синегубов рассказал, что в 12:00 россияне ударили по селу Глушковка Купянского района. В результате обстрела разрушен двухэтажный частный дом.

Уже в 12:15 под ударом fpv-дронов оказался Купянск. Захватчики ударили в здание ранее разрушенного ресторана.

Двумя часами позже оккупационная армия обстреляла село Слатино в Харьковском районе. В результате обстрела попадания на открытую территорию поврежден частный дом.

Кроме того, в 16:45 россияне ударили по Клугино-Башкировке, а в 22:20 — по городу Дергачи. Люди не пострадали, однако есть разрушения инфраструктуры. 

обстрелы Харьковской области
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, в Харьковской области продолжается эвакуация из населенных пунктов, страдающих от постоянных обстрелов. В течение 26 ноября правоохранители вывезли из опасных районов десять человек.

Также мы писали, что в результате атаки беспилотников по Киеву в ночь на 27 ноября обломки дронов упали в Днепровском районе столицы и травмировали людей.

оружие Харьковская область обстрелы оккупанты война в Украине

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