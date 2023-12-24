Окупанти обстріляли Харківську область, є поранені

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Російські окупанти вкотре обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки загарбників двоє мирних мешканців отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Читайте також:

Обстріл Харківської області

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

За даними слідства, сьогодні вночі, 24 грудня, близько 02:50 армія РФ обстріляла с. Підсереднє Купʼянського району. Поранення отримає двоє мирних жителів. Їх доставили до лікарні. Ворог пошкодив житлові будинки та автомобілі людей. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ "Смерч" та артилерії.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Близько 04:30 противник здійснив артилерійський обстріл смт Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджено приватне домоволодіння.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Вчора, 23 грудня, близько 16:00 окупаційні війська завдали удару з РСЗВ по м. Куп’янськ. Внаслідок атаки сталася пожежа в приватному будинку.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чернігівській області російська армія атакувала з дрона цивільне населення, якому привезли хліб. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.