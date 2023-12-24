Окупанти обстріляли Харківську область, є поранені
Російські окупанти вкотре обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки загарбників двоє мирних мешканців отримали поранення.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Обстріл Харківської області
"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, сьогодні вночі, 24 грудня, близько 02:50 армія РФ обстріляла с. Підсереднє Купʼянського району. Поранення отримає двоє мирних жителів. Їх доставили до лікарні. Ворог пошкодив житлові будинки та автомобілі людей. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ "Смерч" та артилерії.
Близько 04:30 противник здійснив артилерійський обстріл смт Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджено приватне домоволодіння.
Вчора, 23 грудня, близько 16:00 окупаційні війська завдали удару з РСЗВ по м. Куп’янськ. Внаслідок атаки сталася пожежа в приватному будинку.
Нагадаємо, у Чернігівській області російська армія атакувала з дрона цивільне населення, якому привезли хліб. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.
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