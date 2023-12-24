Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти обстріляли Харківську область, є поранені arrow

Окупанти обстріляли Харківську область, є поранені

24 грудня 2023 13:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Харківську область, є поранені
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вкотре обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки загарбників двоє мирних мешканців отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Читайте також:

Обстріл Харківської області

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Харківської області
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

За даними слідства, сьогодні вночі, 24 грудня, близько 02:50 армія РФ обстріляла с. Підсереднє Купʼянського району. Поранення отримає двоє мирних жителів. Їх доставили до лікарні. Ворог пошкодив житлові будинки та автомобілі людей. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ "Смерч" та артилерії.

Наслідки обстрілу Харківської області
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Близько 04:30 противник здійснив артилерійський обстріл смт Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджено приватне домоволодіння.

Наслідки обстрілу Харківської області
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Наслідки обстрілу Харківської області
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Вчора, 23 грудня, близько 16:00 окупаційні війська завдали удару з РСЗВ по м. Куп’янськ. Внаслідок атаки сталася пожежа в приватному будинку.

Наслідки обстрілу Харківської області
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
null
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чернігівській області російська армія атакувала з дрона цивільне населення, якому привезли хліб. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі