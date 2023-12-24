Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть раненые
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атаки захватчиков двое мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Обстрел Харьковской области
"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, сегодня ночью, 24 декабря, около 2:50 армия РФ обстреляла с. Подсреднее Купянского района. Ранение получит двое мирных жителей. Их доставили в больницу. Враг повредил жилые дома и автомобили людей. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО "Смерч" и артиллерии.
Около 04:30 противник совершил артиллерийский обстрел пгт Купянск-Узловой. Повреждены частные домовладения.
Вчера, 23 декабря, около 16:00 оккупационные войска нанесли удар с РСЗО по г. Купянск. В результате атаки произошел пожар в частном доме.
Напомним, в Черниговской области российская армия атаковала из дрона гражданское население, которому привезли хлеб. К счастью, обошлось без пострадавших.
Также мы писали, что сегодня ночью, 24 декабря, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.
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