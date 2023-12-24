Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть раненые

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атаки захватчиков двое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Обстрел Харьковской области

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

По данным следствия, сегодня ночью, 24 декабря, около 2:50 армия РФ обстреляла с. Подсреднее Купянского района. Ранение получит двое мирных жителей. Их доставили в больницу. Враг повредил жилые дома и автомобили людей. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО "Смерч" и артиллерии.

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Около 04:30 противник совершил артиллерийский обстрел пгт Купянск-Узловой. Повреждены частные домовладения.

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Вчера, 23 декабря, около 16:00 оккупационные войска нанесли удар с РСЗО по г. Купянск. В результате атаки произошел пожар в частном доме.

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Черниговской области российская армия атаковала из дрона гражданское население, которому привезли хлеб. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что сегодня ночью, 24 декабря, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.