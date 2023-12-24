Стало відомо про стан постраждалих внаслідок обстрілу Підсереднього

Наслідки російського обстрілу Харківщини. Фото: Олег Синєгубов

В ніч на 24 грудня ворог обстріляв с. Підсереднє Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків — 65-річний батько та 34-річний син.

Про це розповів керівник Великобурлуцької СВА Віктор Терещенко у коментарі Суспільному.

Читайте також:

Обстріл Підсереднього на Харківщині

За словами Терещенка, поранені під час обстрілу — батько та син.

Так, батько отримав мінно-вибухову травму, а син — осколкове поранення, його ушпиталили до лікарні Харкова.

Він зазначив, що обстріл стався о 02:22 — чоловіки були вдома. Наразі ще встановлюється тип зброї, з якої обстріляли селище.

Нагадаємо, що протягом минулої доби окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині. Ударів по цивільних ворог завдавав з артилерії та мінометів.

Крім того, вночі 24 грудня російська армія обстріляла центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.