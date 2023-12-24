Стало відомо про стан постраждалих внаслідок обстрілу Підсереднього
В ніч на 24 грудня ворог обстріляв с. Підсереднє Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків — 65-річний батько та 34-річний син.
Про це розповів керівник Великобурлуцької СВА Віктор Терещенко у коментарі Суспільному.
Обстріл Підсереднього на Харківщині
За словами Терещенка, поранені під час обстрілу — батько та син.
Так, батько отримав мінно-вибухову травму, а син — осколкове поранення, його ушпиталили до лікарні Харкова.
Він зазначив, що обстріл стався о 02:22 — чоловіки були вдома. Наразі ще встановлюється тип зброї, з якої обстріляли селище.
Нагадаємо, що протягом минулої доби окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині. Ударів по цивільних ворог завдавав з артилерії та мінометів.
Крім того, вночі 24 грудня російська армія обстріляла центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.
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