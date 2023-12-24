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Стало відомо про стан постраждалих внаслідок обстрілу Підсереднього

24 грудня 2023 11:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо про стан постраждалих внаслідок обстрілу Підсереднього
Наслідки російського обстрілу Харківщини. Фото: Олег Синєгубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В ніч на 24 грудня ворог обстріляв с. Підсереднє Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків — 65-річний батько та 34-річний син.

Про це розповів керівник Великобурлуцької СВА Віктор Терещенко у коментарі Суспільному.

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За словами Терещенка, поранені під час обстрілу — батько та син.

Так, батько отримав мінно-вибухову травму, а син — осколкове поранення, його ушпиталили до лікарні Харкова.

Він зазначив, що обстріл стався о 02:22 — чоловіки були вдома. Наразі ще встановлюється тип зброї, з якої обстріляли селище.

Нагадаємо, що протягом минулої доби окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині. Ударів по цивільних ворог завдавав з артилерії та мінометів. 

Крім того, вночі 24 грудня російська армія обстріляла центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.

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