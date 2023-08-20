Окупанти обстріляли лікувальний заклад Харківської області: загинув чоловік

Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок обстрілу. Фото: t.me/mvs_ukraine

Сьогодні, 20 серпня, російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Вони атакували територію лікувального закладу та приватного сектору міста.

Про це повідомляє МВС.

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Обстріл Вовчанська

"Унаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні, суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв. м", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу о 13:50.

Внаслідок чергової атаки російських окупантів загинув чоловік 1952 року народження. Він отримав осколкові поранення.

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/mvs_ukraine

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: t.me/mvs_ukraine

Допис МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ показали моторошне відео після російського ракетного удару по Чернігову.

Також ми писали, що сьогодні зранку, 20 серпня, російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Ворог поранив цивільного чоловіка.

Додамо, вчора ввечері, 19 серпня, російські окупанти вкотре атакували Нікополь Дніпропетровської області. Для цього ворог використовував важку артилерію.