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Оккупанты обстреляли лечебное учреждение Харьковской области: погиб мужчина

20 августа 2023 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли лечебное учреждение Харьковской области: погиб мужчина
Спасатель ликвидирует пожар в результате обстрела. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 20 августа, российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. Они атаковали территорию лечебного учреждения и частного сектора города.

Об этом сообщает МВД.

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Обстрел Волчанска

"В результате ударов загорелась крыша и конструкции недействующего здания больницы, сухая трава вблизи частного жилого дома на общей площади около 1000 кв. м", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в 13:50.

В результате очередной атаки российских оккупантов погиб мужчина 1952 года рождения. Он получил осколочные ранения.

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Последствия российского обстрела. Фото: t.me/mvs_ukraine
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Спасатель на месте обстрела. Фото: t.me/mvs_ukraine
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Пост МВД. Фото: скриншот

Напомним, в Министерстве внутренних дел показали жуткое видео после российского ракетного удара по Чернигову.

Также мы писали, что сегодня утром, 20 августа, российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Враг ранил мирного мужчину.

Добавим, вчера вечером, 19 августа, российские оккупанты в очередной раз атаковали Никополь Днепропетровской области. Для этого враг использовал тяжелую артиллерию.

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