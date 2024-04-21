Окупанти обстріляли приватні будинки на Харківщині — є загиблі

Наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: ДСНС Харківської області / Telegram

Минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілів у Вовчанську загинуло двоє цивільних чоловіків, ще двоє громадян отримали поранення.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів Харківщини

20 квітня, близько 14:20, місто Харків, Індустріальний район став мішенню ворожих обстрілів авіабомбами. За даними звіту, наслідком нападу є повне зруйнування гаражу та пошкодження ще 14 будинків приватного житлового сектору.

У Вовчанську російські війська здійснили обстріл боєприпасом УМП житлової забудови. Внаслідок дій окупанта зруйновано третій під’їзд у багатоквартирному будинку та приватний будинок. Загинули 50-річний та 83-річний чоловіки. Жінка 61 років та 44-річний чоловік зазнали травм.

Наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram 1 / 3

Згідно з повідомленням військових, ворожі сили обстрілювали близько 15 населених пунктів Харківщини, серед яких Степова Новоселівка, Іванівка, Котлярівка та інші. Авіаційні удари спричинили пошкодження в Синьківці, Слобожанському, Перемозі, Нескучному та Козачій Лопані.

Додаткові випадки обстрілу також були зафіксовані в інших районах:

У Чугуївському районі, Вовчанській територіальній громаді, селі Приліпка, приватний будинок зазнав пожежі в результаті ворожого обстрілу.

У Богодухівському районі, Золочівській територіальній громаді, селі Перемога, за допомогою керованих авіабомб була зруйнована недіюча ферма, в результаті чого було госпіталізовано 55-річного чоловіка.

У Харківському районі, Липецькій територіальній громаді, селі Липці, приватний будинок отримав пошкодження внаслідок ворожого обстрілу.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські військові обстріляли житлові райони Вовчанська, що на Харківщині. Відомо про двох загиблих та двох поранених.

Раніше ми писали, що з самого ранку ворог декілька разів атакував Одещину керованими ракетами та балістикою, є пошкодження інфраструктури.