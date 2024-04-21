Окупанти обстріляли приватні будинки на Харківщині — є загиблі
Минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілів у Вовчанську загинуло двоє цивільних чоловіків, ще двоє громадян отримали поранення.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки обстрілів Харківщини
20 квітня, близько 14:20, місто Харків, Індустріальний район став мішенню ворожих обстрілів авіабомбами. За даними звіту, наслідком нападу є повне зруйнування гаражу та пошкодження ще 14 будинків приватного житлового сектору.
У Вовчанську російські війська здійснили обстріл боєприпасом УМП житлової забудови. Внаслідок дій окупанта зруйновано третій під’їзд у багатоквартирному будинку та приватний будинок. Загинули 50-річний та 83-річний чоловіки. Жінка 61 років та 44-річний чоловік зазнали травм.
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Наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
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Наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
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Наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
Згідно з повідомленням військових, ворожі сили обстрілювали близько 15 населених пунктів Харківщини, серед яких Степова Новоселівка, Іванівка, Котлярівка та інші. Авіаційні удари спричинили пошкодження в Синьківці, Слобожанському, Перемозі, Нескучному та Козачій Лопані.
Додаткові випадки обстрілу також були зафіксовані в інших районах:
- У Чугуївському районі, Вовчанській територіальній громаді, селі Приліпка, приватний будинок зазнав пожежі в результаті ворожого обстрілу.
- У Богодухівському районі, Золочівській територіальній громаді, селі Перемога, за допомогою керованих авіабомб була зруйнована недіюча ферма, в результаті чого було госпіталізовано 55-річного чоловіка.
- У Харківському районі, Липецькій територіальній громаді, селі Липці, приватний будинок отримав пошкодження внаслідок ворожого обстрілу.
Нагадаємо, що російські військові обстріляли житлові райони Вовчанська, що на Харківщині. Відомо про двох загиблих та двох поранених.
Раніше ми писали, що з самого ранку ворог декілька разів атакував Одещину керованими ракетами та балістикою, є пошкодження інфраструктури.
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