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Оккупанты обстреляли частные дома в Харьковской области — есть погибшие

21 апреля 2024 10:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Оккупанты обстреляли частные дома в Харьковской области — есть погибшие
Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За прошедшие сутки артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины. В результате обстрелов в Волчанске погибли двое гражданских мужчин, еще двое граждан получили ранения.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов Харьковщины

20 апреля, около 14:20, город Харьков, Индустриальный район стал мишенью вражеских обстрелов авиабомбами. По данным отчета, следствием нападения является полное разрушение гаража и повреждение еще 14 домов частного жилищного сектора.

В Волчанске российские войска совершили обстрел боеприпасом УМП жилой застройки. В результате действий оккупанта разрушен третий подъезд в многоквартирном доме и частный дом. Погибли 50-летний и 83-летний мужчина. Женщина 61 лет и 44-летний мужчина получили травмы.

  • Оккупанты обстреляли частные дома в Харьковской области — есть погибшие - фото 1
    Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram
  • Оккупанты обстреляли частные дома в Харьковской области — есть погибшие - фото 2
    Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram
  • Оккупанты обстреляли частные дома в Харьковской области — есть погибшие - фото 3
    Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram
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Согласно сообщению военных, вражеские силы обстреливали около 15 населенных пунктов Харьковщины, среди которых Степная Новоселовка, Ивановка, Котляровка и другие. Авиационные удары нанесли повреждения в Синьковке, Слобожанском, Победе, Нескучном и Казачьей Лопани.

Дополнительные случаи обстрела были также зафиксированы в других районах:

  • В Чугуевском районе, Волчанской территориальной общине, селе Прилипка, частный дом подвергся пожару в результате вражеских обстрелов.
  • В Богодуховском районе, Золочевской территориальной общине, селе Победа, с помощью управляемых авиабомб была разрушена недействующая ферма, в результате чего был госпитализирован 55-летний мужчина.
  • В Харьковском районе, Липецкой территориальной общине, селе Липцы, частный дом получил повреждение в результате вражеских обстрелов.
Оккупанты обстреляли частные дома в Харьковской области — есть погибшие - фото 4
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что российские военные обстреляли жилые районы Волчанска Харьковской области. Известно о двух погибших и двух раненых.

Ранее мы писали, что с самого утра враг несколько раз атаковал Одесщину управляемыми ракетами и баллистикой, повреждение инфраструктуры.

Харьков
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов

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