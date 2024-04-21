Оккупанты обстреляли частные дома в Харьковской области — есть погибшие

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области / Telegram

За прошедшие сутки артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины. В результате обстрелов в Волчанске погибли двое гражданских мужчин, еще двое граждан получили ранения.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов Харьковщины

20 апреля, около 14:20, город Харьков, Индустриальный район стал мишенью вражеских обстрелов авиабомбами. По данным отчета, следствием нападения является полное разрушение гаража и повреждение еще 14 домов частного жилищного сектора.

В Волчанске российские войска совершили обстрел боеприпасом УМП жилой застройки. В результате действий оккупанта разрушен третий подъезд в многоквартирном доме и частный дом. Погибли 50-летний и 83-летний мужчина. Женщина 61 лет и 44-летний мужчина получили травмы.

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram 1/3 ​ 3

Согласно сообщению военных, вражеские силы обстреливали около 15 населенных пунктов Харьковщины, среди которых Степная Новоселовка, Ивановка, Котляровка и другие. Авиационные удары нанесли повреждения в Синьковке, Слобожанском, Победе, Нескучном и Казачьей Лопани.

Дополнительные случаи обстрела были также зафиксированы в других районах:

В Чугуевском районе, Волчанской территориальной общине, селе Прилипка, частный дом подвергся пожару в результате вражеских обстрелов.

В Богодуховском районе, Золочевской территориальной общине, селе Победа, с помощью управляемых авиабомб была разрушена недействующая ферма, в результате чего был госпитализирован 55-летний мужчина.

В Харьковском районе, Липецкой территориальной общине, селе Липцы, частный дом получил повреждение в результате вражеских обстрелов.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что российские военные обстреляли жилые районы Волчанска Харьковской области. Известно о двух погибших и двух раненых.

Ранее мы писали, что с самого утра враг несколько раз атаковал Одесщину управляемыми ракетами и баллистикой, повреждение инфраструктуры.