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Російські війська обстріляли житлові будинки на Харківщині — є загиблі

20 квітня 2024 17:22
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Російські війська обстріляли житлові будинки на Харківщині — є загиблі
Наслідки обстрілу. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Вранці російські військові обстріляли житлові райони Вовчанська, що на Харківщині. Відомо про двох загиблих, та двох поранених.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у суботу, 20 квітня.

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Сьогодні близько 8:00 російська армія обстріляла приватний будинок у Вовчанську, в результаті чого від вибухових поранень помер 83-річний мешканець.

Наслідки обстрілу. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Наслідки обстрілу. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Влучання по іншому приватному домоволодінню призвів до смерті 50-річного мирного жителя.

Наслідки обстрілу. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Наслідки обстрілу. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Російські війська також влучили в багатоповерхівку. Третій під’їзд будинку зруйнований. У другому під’їзді пошкоджено дах. З однієї з квартир було врятовано двох осіб. 61-річну жінку госпіталізовано з травмами середньої тяжкості. 44-річний чоловік також отримав травми.

Для атаки ворог застосував артилерійські боєприпаси типу УМПБ Д-30.

"Терористи з РФ продовжують рівняти цивільні об‘єкти з землею та вбивати беззбройних людей. Всі злочини документуються для подальшої відповіді", — заявив Олег Синєгубов.

Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот
Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вчора окупанти обстріляли церкву у Вовчанську.

Раніше ми писали, що з самого ранку ворог декілька разів атакував Одещину керованими ракетами та балістикою, є пошкодження інфраструктури. 

Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
війна в Україні
загиблі

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