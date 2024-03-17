Окупанти обстріляли пункт швидкої медичної допомоги у Харківській області
Російські окупанти у неділю, 17 березня, обстріляли село Бугаївку Харківської області. Під ворожим вогнем опинився пункт розташування швидкої медичної допомоги.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Харківської області
За словами Синєгубова, обстріл села Вовчанської громади стався о 9:15.
"Поранення отримали 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Наразі їм надається допомога в лікарні у Харкові", — розповів він.
Очільник Харківської ОВА додав, що пошкоджений одноповерховий будинок, де були медичні працівники, будівлі поруч, а також дві автівки "швидкої".
Нагадаємо, в ніч проти 17 березня Сили протиповітряної оборони збили 14 "шахедів" на півдні. Однак в Одеській області є влучання, внаслідок чого пошкоджено два законсервованих агропідприємства.
Також Росія обстріляла село Новоселівка Перша Донецької області з важкої артилерії. Внаслідок цього відомо про щонайменше одного загиблого.
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