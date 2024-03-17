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Оккупанты обстреляли пункт скорой медицинской помощи в Харьковской области

17 марта 2024 13:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли пункт скорой медицинской помощи в Харьковской области
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в воскресенье, 17 марта, обстреляли село Бугаевку Харьковской области. Под вражеским огнем оказался пункт расположения скорой помощи.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, обстрел села Волчанской громады произошел в 9:15.

Последствия обстрелов Харьковской области 17 марта
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

"Ранения получили 36-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой. Сейчас им оказывается помощь в больнице в Харькове", — рассказал он.

Последствия обстрелов Харьковской области 17 марта
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Глава Харьковской ОВА добавил, что поврежден одноэтажный дом, где были медицинские работники, здания рядом, а также два автомобиля "скорой".

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 17 марта Силы противовоздушной обороны сбили 14 "шахедов" на юге. Однако в Одесской области есть попадания, в результате чего повреждены два законсервированных агропредприятия.

Также Россия обстреляла село Новоселовка Первая Донецкой области из тяжелой артиллерии. В результате известно по меньшей мере об одном погибшем.

медики
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

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