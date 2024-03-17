Оккупанты обстреляли пункт скорой медицинской помощи в Харьковской области
Российские оккупанты в воскресенье, 17 марта, обстреляли село Бугаевку Харьковской области. Под вражеским огнем оказался пункт расположения скорой помощи.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Харьковской области
По словам Синегубова, обстрел села Волчанской громады произошел в 9:15.
"Ранения получили 36-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой. Сейчас им оказывается помощь в больнице в Харькове", — рассказал он.
Глава Харьковской ОВА добавил, что поврежден одноэтажный дом, где были медицинские работники, здания рядом, а также два автомобиля "скорой".
Напомним, в ночь на 17 марта Силы противовоздушной обороны сбили 14 "шахедов" на юге. Однако в Одесской области есть попадания, в результате чего повреждены два законсервированных агропредприятия.
Также Россия обстреляла село Новоселовка Первая Донецкой области из тяжелой артиллерии. В результате известно по меньшей мере об одном погибшем.
Читайте Новини.LIVE!