Оккупанты обстреляли пункт скорой медицинской помощи в Харьковской области

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты в воскресенье, 17 марта, обстреляли село Бугаевку Харьковской области. Под вражеским огнем оказался пункт расположения скорой помощи.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, обстрел села Волчанской громады произошел в 9:15.

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

"Ранения получили 36-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой. Сейчас им оказывается помощь в больнице в Харькове", — рассказал он.

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Глава Харьковской ОВА добавил, что поврежден одноэтажный дом, где были медицинские работники, здания рядом, а также два автомобиля "скорой".

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 17 марта Силы противовоздушной обороны сбили 14 "шахедов" на юге. Однако в Одесской области есть попадания, в результате чего повреждены два законсервированных агропредприятия.

Также Россия обстреляла село Новоселовка Первая Донецкой области из тяжелой артиллерии. В результате известно по меньшей мере об одном погибшем.