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На Харківщині пролунали вибухи — в ОВА розповіли про наслідки атаки

16 березня 2024 12:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Харківщині пролунали вибухи — в ОВА розповіли про наслідки атаки
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Олег Синєгубов
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Потужні вибухи пролунали на Харківщині у суботу, 15 березня. В результаті обстрілу ракетами типу "Іскандер" та ударними дронами є два потерпілих та значні руйнування.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 16 березня.

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За словами Синєгубова, у селі Козача Лопань "Шахед" пошкодив об'єкт критичної інфраструктури. У Бугаївці Чугуївського району внаслідок обстрілу спалахнула господарська будівля.

"Був обстріл села Охрімівка Чугуївського району. Внаслідок атаки ворожого БпЛА поранення отримали дві людини 48 і 35 років", — написав Синєгубов.

Наслідки обстрілу Харківської області
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Олег Синєгубов

У Золочеві ракетний удар ракетою "Іскандер-М" призвів до пошкодження 16 житлових будинків та приміщення лікарні. Також було зруйновано гуртожиток та знищено чотири автомобілі швидкої допомоги разом із чотирма легковими машинами.

Наслідки обстрілу Харківської області
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 15 березня Росія атакувала Харківську область ударними дронами. За добу окупанти обстрілювали 15 населених пунктів області.

Раніше окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Пошкоджено нежитлові цивільні приміщення.

Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні
Росія
атака

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