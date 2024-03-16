На Харківщині пролунали вибухи — в ОВА розповіли про наслідки атаки

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Олег Синєгубов

Потужні вибухи пролунали на Харківщині у суботу, 15 березня. В результаті обстрілу ракетами типу "Іскандер" та ударними дронами є два потерпілих та значні руйнування.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 16 березня.

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За словами Синєгубова, у селі Козача Лопань "Шахед" пошкодив об'єкт критичної інфраструктури. У Бугаївці Чугуївського району внаслідок обстрілу спалахнула господарська будівля.

"Був обстріл села Охрімівка Чугуївського району. Внаслідок атаки ворожого БпЛА поранення отримали дві людини 48 і 35 років", — написав Синєгубов.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Олег Синєгубов

У Золочеві ракетний удар ракетою "Іскандер-М" призвів до пошкодження 16 житлових будинків та приміщення лікарні. Також було зруйновано гуртожиток та знищено чотири автомобілі швидкої допомоги разом із чотирма легковими машинами.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 15 березня Росія атакувала Харківську область ударними дронами. За добу окупанти обстрілювали 15 населених пунктів області.

Раніше окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Пошкоджено нежитлові цивільні приміщення.