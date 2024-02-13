Окупанти обстріляли сільгосппідприємство під Харковом, є загиблі
Російські окупанти у вівторок, 13 лютого, обстріляли сільськогосподарське підприємство у селі Курилівка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки загарбників загинули двоє чоловіків.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
Обстріл Харківської області
За словами Синєгубова, росіяни атакували Курилівку о 07:30. Вони вбили двох цивільних чоловіків.
"Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній", — додав він.
Нагадаємо, 11 лютого окупанти обстріляли місто Люботин, що у Харківській області. Прокурори зафіксували наслідки ракетного удару по цивільних об'єктах міста.
Також другу ніч поспіль росіяни атакують безпілотниками Дніпропетровську область. Під ворожим ударом 13 лютого опинилися енергетичний та інфраструктурний об'єкти.
Читайте Новини.LIVE!