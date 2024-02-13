Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти обстріляли сільгосппідприємство під Харковом, є загиблі arrow

Окупанти обстріляли сільгосппідприємство під Харковом, є загиблі

13 лютого 2024 10:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли сільгосппідприємство під Харковом, є загиблі
Рятувальник на тлі пожежі внаслідок російського обстрілу Харківської області. Архівне фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у вівторок, 13 лютого, обстріляли сільськогосподарське підприємство у селі Курилівка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки загарбників загинули двоє чоловіків.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Обстріл Харківської області

За словами Синєгубова, росіяни атакували Курилівку о 07:30. Вони вбили двох цивільних чоловіків.

"Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній", — додав він.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 лютого окупанти обстріляли місто Люботин, що у Харківській області. Прокурори зафіксували наслідки ракетного удару по цивільних об'єктах міста.

Також другу ніч поспіль росіяни атакують безпілотниками Дніпропетровську область. Під ворожим ударом 13 лютого опинилися енергетичний та інфраструктурний об'єкти.

війна
Харків
вбивство
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі