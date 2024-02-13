Окупанти обстріляли сільгосппідприємство під Харковом, є загиблі

Рятувальник на тлі пожежі внаслідок російського обстрілу Харківської області. Архівне фото: t.me/synegubov

Російські окупанти у вівторок, 13 лютого, обстріляли сільськогосподарське підприємство у селі Курилівка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки загарбників загинули двоє чоловіків.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

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За словами Синєгубова, росіяни атакували Курилівку о 07:30. Вони вбили двох цивільних чоловіків.

"Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній", — додав він.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 лютого окупанти обстріляли місто Люботин, що у Харківській області. Прокурори зафіксували наслідки ракетного удару по цивільних об'єктах міста.

Також другу ніч поспіль росіяни атакують безпілотниками Дніпропетровську область. Під ворожим ударом 13 лютого опинилися енергетичний та інфраструктурний об'єкти.