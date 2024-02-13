Оккупанты обстреляли сельхозпредприятие под Харьковом, есть погибшие

Спасатель на фоне пожара в результате российского обстрела Харьковской области. Архивное фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты во вторник, 13 февраля, обстреляли сельскохозяйственное предприятие в селе Куриловка Купянского района Харьковской области. В результате атаки захватчиков погибли двое мужчин.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

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По словам Синегубова, россияне атаковали Куриловку в 07:30. Они убили двух гражданских мужчин.

"Еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее", — добавил он.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 11 февраля оккупанты обстреляли город Люботин в Харьковской области. Прокуроры зафиксировали последствия ракетного удара по гражданским объектам города.

Также вторую ночь россияне атакуют беспилотниками Днепропетровскую область. Под вражеским ударом 13 февраля оказались энергетический и инфраструктурный объекты.