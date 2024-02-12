Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти вкотре атакували Харківщину — в області серйозні руйнування arrow

Окупанти вкотре атакували Харківщину — в області серйозні руйнування

12 лютого 2024 13:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти вкотре атакували Харківщину — в області серйозні руйнування
Наслідки російських обстрілів у Люботині. Фото: Харківська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти обстріляли місто Люботин, що у Харківській області. Сталося це 11 лютого, близько 23:00. Наразі прокурори зафіксували наслідки ракетного удару по цивільних об'єктах міста.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури в понеділок, 12 лютого.

Читайте також:

Наслідки ракетної атаки РФ 11 лютого на місто Люботин 

Харківські прокурори задокументували влучання в Люботині двох російських ракет. Внаслідок цього було пошкоджено навчально-виробничий комбінат, фітнес-клуб, житлові будинки та авто.

наслідки обстрілів у Харківській області
Наслідки російських обстрілів у Люботині. Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередньою інформацією, армія РФ вдарила по Люботину ракетами С-300 з Бєлгородської області.

наслідки обстрілів у Харківській області
Уламки російських ракет у Люботині. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії Російської Федерації", — додали у прокуратурі. 

наслідки обстрілів у Харківській області
Наслідки російських обстрілів у Люботині. Фото: Харківська обласна прокуратура
наслідки обстрілів у Харківській області
Прокурори фіксують наслідки ворожих ударів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, 10 лютого російські окупанти обстріляли Харків. Через атаку загинуло сім людей, ще 57 отримали поранення. Тому в місті оголосили День жалоби за загиблими 11 лютого.

Водночас голова ОП Андрій Єрмак прокоментував російський обстріл Харкова та вбивство сім'ї. За його словами, в останні секунди життя мати обіймала своїх дітей, задихаючись у ванній кімнаті.

Харків
обстріли
прокурори
люди
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі