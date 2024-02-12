Окупанти вкотре атакували Харківщину — в області серйозні руйнування
Російські окупанти обстріляли місто Люботин, що у Харківській області. Сталося це 11 лютого, близько 23:00. Наразі прокурори зафіксували наслідки ракетного удару по цивільних об'єктах міста.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури в понеділок, 12 лютого.
Наслідки ракетної атаки РФ 11 лютого на місто Люботин
Харківські прокурори задокументували влучання в Люботині двох російських ракет. Внаслідок цього було пошкоджено навчально-виробничий комбінат, фітнес-клуб, житлові будинки та авто.
За попередньою інформацією, армія РФ вдарила по Люботину ракетами С-300 з Бєлгородської області.
"Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії Російської Федерації", — додали у прокуратурі.
Нагадаємо, 10 лютого російські окупанти обстріляли Харків. Через атаку загинуло сім людей, ще 57 отримали поранення. Тому в місті оголосили День жалоби за загиблими 11 лютого.
Водночас голова ОП Андрій Єрмак прокоментував російський обстріл Харкова та вбивство сім'ї. За його словами, в останні секунди життя мати обіймала своїх дітей, задихаючись у ванній кімнаті.
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