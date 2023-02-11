Окупанти обстрілюють Харків: повідомляють про сильні вибухи
Ввечері 12 лютого російські війська атакували Харків. За повідомленнями, було чути три вибухи.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram та Суспільне.
-
NaVi завершили престижний турнір IEM з кіберспорту в Катовіце у ТОП-4
-
РФ почала свій великий наступ, але є великі проблеми, — Данілов
-
Поляки почали гірше ставитися до українських біженців
-
Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 25 тис. осіб
-
Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін
-
Прем'єр Грузії звинувачує Україну в намірі перекинути війну на їхню територію
-
Зеленський звільнив заступника Нацгвардії Руслана Дзюбу: деталі
-
Олександр Гвоздик хоче забрати чемпіонські пояси росіян Артура Бетербієва та Дмитра Бівола
-
Мокрий сніг та дощ: народна синоптикиня розповіла, якою буде погода завтра
-
Netflix забороняє обмін паролями в чотирьох країнах: деталі
Росіяни атакують Харків
За словами Олега Синєгубова було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів.
Він закликав мешканців області терміново пройти до укриттів.
Крім цього, ЗМІ повідомляють, що у Харкові було чути три сильних вибухи. В області оголошена повітряна тривога.
Своєю чергою, міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив інформацію та заявив, що росіяни обстрілюють місто ракетами С-300.
"Інформація про руйнування та постраждалих зараз уточнюється",— написав він.
Нагадаємо, вночі 11 лютого ворог атакував Одещину з літаків та берегового комплексу "Бастіон". Є влучання ракет в прибережну зону. Також ворог завдав бомбового удару по острову Зміїний, скинувши чотири авіабомби, повідомляв голова Одеської ОВА Максим Марченко.