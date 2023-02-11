Окупанти обстрілюють Харків: повідомляють про сильні вибухи

У Харкові чути вибухи

Ввечері 12 лютого російські війська атакували Харків. За повідомленнями, було чути три вибухи.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram та Суспільне.

Росіяни атакують Харків

За словами Олега Синєгубова було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів.

Він закликав мешканців області терміново пройти до укриттів.

Крім цього, ЗМІ повідомляють, що у Харкові було чути три сильних вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

Своєю чергою, міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив інформацію та заявив, що росіяни обстрілюють місто ракетами С-300.

"Інформація про руйнування та постраждалих зараз уточнюється",— написав він.

Нагадаємо, вночі 11 лютого ворог атакував Одещину з літаків та берегового комплексу "Бастіон". Є влучання ракет в прибережну зону. Також ворог завдав бомбового удару по острову Зміїний, скинувши чотири авіабомби, повідомляв голова Одеської ОВА Максим Марченко.