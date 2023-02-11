Росіяни за минулу добу завдали поранень дев'яти мешканцям Харківської області

Росіяни обстріляли Харківську область: за добу поранення отримали дев’ятеро людей
Харків та область пережили масований ракетний удар. Крім того, росіяни традиційно обстрілювали прикордонні райони Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Ракетний удар по Харкову
Протягом минулої доби Харківська область була неодноразово обстріляна російськими окупантами.
Так, внаслідок масованого ракетного удару по Харкову та околицях були пошкоджені об’єкти енергогенеруючої критичної інфраструктури.
Поранення різного ступеню тяжкості отримали вісім осіб.
Обстріли харківського прикордоння
Також протягом 10 лютого загарбники щонайменше 17 разів обстріляли прикордонні населені пункти у чотирьох районах Харківської області.
Найбільші руйнування зафіксовані у Вовчанську. Там постраждали житлові будинки, дитсадок, відділення банку.
Була поранена і госпіталізована 69-річна мешканка Вовчанська.
Нагадаємо, 8 лютого росіяни обстріляли щонайменше 23 населені пункти Харківської області. У Дворічній внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.
Фото: Telegram Синєгубова