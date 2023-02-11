Оккупанты обстреливают Харьков: сообщают о сильных взрывах

В Харькове слышны взрывы

Вечером 12 февраля русские войска атаковали Харьков. По сообщениям, было слышно три взрыва.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram и Общественное.

Россияне атакуют Харьков

По словам Олега Синегубова, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов.

Он призвал жителей области срочно пройти к укрытиям.

Кроме этого, СМИ сообщают, что в Харькове было слышно три сильных взрыва. В области объявлена воздушная тревога.

В свою очередь городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию и заявил, что россияне обстреливают город ракетами С-300.

"Информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется", — написал он.

Напомним, ночью 11 февраля враг атаковал Одесщину из самолетов и берегового комплекса "Бастион". Есть попадание ракет в прибрежную зону. Также враг задал бомбовый удар по острову Змеиный, сбросив четыре авиабомбы, сообщал председатель Одесской ОВА Максим Марченко.