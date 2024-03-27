Окупанти поцілили у дитячий майданчик у Харкові

Дитячий майданчик після обстрілу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Харкові ракета влучила на дитячий майданчик між двома багатоповерхівками. Вибуховою хвилею обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будинках.

Про це повідомляє видання Суспільне. Харків.

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Місце обстрілу

"Поблизу одного з під'їздів — тіло загиблої людини", — повідомляє Суспільне.Харків.

Допис Суспільне.Харків. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.

Також ми писали про те, що відомо вже про 12 постраждалих у Харкові внаслідок обстрілу.