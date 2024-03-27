Оккупанты попали в детскую площадку в Харькове

Детская площадка после обстрела. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харькове ракета попала на детскую площадку между двумя многоэтажками. Взрывной волной оборвало фасады и балконы, по меньшей мере, в двух домах.

Об этом сообщает издание Суспільне.Харків.

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Место обстрела

"Вблизи одного из подъездов — тело погибшего человека",— сообщает Суспільне.Харків.

Сообщение Суспільне.Харків. Фото: скриншот

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что известно уже о 12 пострадавших в Харькове в результате обстрела.