Оккупанты попали в детскую площадку в Харькове
27 марта 2024 16:50
Детская площадка после обстрела. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
В Харькове ракета попала на детскую площадку между двумя многоэтажками. Взрывной волной оборвало фасады и балконы, по меньшей мере, в двух домах.
Об этом сообщает издание Суспільне.Харків.
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Место обстрела
"Вблизи одного из подъездов — тело погибшего человека",— сообщает Суспільне.Харків.
Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.
Также мы писали о том, что известно уже о 12 пострадавших в Харькове в результате обстрела.
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