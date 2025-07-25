Обстріл Харкова 25 липня — які наслідки російської атаки

Окупанти повторно вдарили по центру Харкова — перші деталі
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Дата публікації: 25 липня 2025 21:03
Рятувальник на місці атаки. Фото ілюстративне: ДСНС
Російські окупанти ввечері, 25 липня, повторно атакували Харків. Влучання зафіксовано у центрі міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
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Нове влучання зафіксовано неподалік від першого удару.
"Зафіксовано ще одне влучання у центрі міста, неподалік від першого прильоту", — розповів Терехов.
За його словами, наразі постраждалих немає.
Нагадаємо, близько 19:40 російські окупанти вдарили по центральній частині Харкова. Противник використав БпЛА "Черніка".
Крім того, у Харкові зросла кількість поранених внаслідок удару керованими авіаційними бомбами 25 липня.
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