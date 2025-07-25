Обстріл Харкова 25 липня — які наслідки російської атаки

Рятувальник на місці атаки. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти ввечері, 25 липня, повторно атакували Харків. Влучання зафіксовано у центрі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Харкова 25 липня

Нове влучання зафіксовано неподалік від першого удару.

"Зафіксовано ще одне влучання у центрі міста, неподалік від першого прильоту", — розповів Терехов.

За його словами, наразі постраждалих немає.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, близько 19:40 російські окупанти вдарили по центральній частині Харкова. Противник використав БпЛА "Черніка".

Крім того, у Харкові зросла кількість поранених внаслідок удару керованими авіаційними бомбами 25 липня.