Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Окупанти повторно вдарили по центру Харкова — перші деталі

Окупанти повторно вдарили по центру Харкова — перші деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 21:03
Обстріл Харкова 25 липня — які наслідки російської атаки
Рятувальник на місці атаки. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти ввечері, 25 липня, повторно атакували Харків. Влучання зафіксовано у центрі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Харкова 25 липня

Нове влучання зафіксовано неподалік від першого удару. 

"Зафіксовано ще одне влучання у центрі міста, неподалік від першого прильоту", — розповів Терехов.

За його словами, наразі постраждалих немає.

null
Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, близько 19:40 російські окупанти вдарили по центральній частині Харкова. Противник використав БпЛА "Черніка".

Крім того, у Харкові зросла кількість поранених внаслідок удару керованими авіаційними бомбами 25 липня.

війна Харків обстріли Ігор Терехов окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації