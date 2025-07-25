Обстріл Харкова 25 липня — кількість постраждалих зросла

Наслідки російського обстрілу Харкова 25 липня. Фото: Новини.LIVE

У Харкові зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу у пʼятницю, 25 липня. Наразі відомо про 17 постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Синєгубов зазначив, що медики вже надали допомогу 17 людям, у тому числі 12-річна дівчинка. Відомо, що одна з поранених — співробітниця пошкодженого медзакладу — перебуває в лікарні.

"Решта постраждалих отримали всю необхідну допомогу і наразі не потребують госпіталізації", — додав очільник Харківської ОВА.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 липня загарбники атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Новини.LIVE побували на місці події та підготували фоторепортаж.

Відомо, що окупанти влучили в будівлю медичного закладу в Індустріальному районі.