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Головна Харків Авіаудар по Харкову — у місті зросла кількість постраждалих

Авіаудар по Харкову — у місті зросла кількість постраждалих

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Дата публікації: 25 липня 2025 17:38
Обстріл Харкова 25 липня — кількість постраждалих зросла
Наслідки російського обстрілу Харкова 25 липня. Фото: Новини.LIVE

У Харкові зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу у пʼятницю, 25 липня. Наразі відомо про 17 постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Синєгубов зазначив, що медики вже надали допомогу 17 людям, у тому числі 12-річна дівчинка. Відомо, що одна з поранених — співробітниця пошкодженого медзакладу — перебуває в лікарні.

"Решта постраждалих отримали всю необхідну допомогу і наразі не потребують госпіталізації", — додав очільник Харківської ОВА.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 липня загарбники атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Новини.LIVE побували на місці події та підготували фоторепортаж.

Відомо, що окупанти влучили в будівлю медичного закладу в Індустріальному районі. 

Харків обстріли Олег Синєгубов поранення лікарня
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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