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Главная Харьков Оккупанты повторно ударили по центру Харькова — первые детали

Оккупанты повторно ударили по центру Харькова — первые детали

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Дата публикации 25 июля 2025 21:03
Обстрел Харькова 25 июля — какие последствия российской атаки
Спасатель на месте атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты вечером, 25 июля, повторно атаковали Харьков. Попадание зафиксировано в центре города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Новое попадание зафиксировано неподалеку от первого удара.

"Зафиксировано еще одно попадание в центре города, недалеко от первого прилета", — рассказал Терехов.

По его словам, сейчас пострадавших нет.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, около 19:40 российские оккупанты ударили по центральной части Харькова. Противник использовал БпЛА "Черника".

Кроме того, в Харькове возросло количество раненых в результате удара управляемыми авиационными бомбами 25 июля.

война Харьков обстрелы Игорь Терехов оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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