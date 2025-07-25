Обстрел Харькова 25 июля — какие последствия российской атаки

Оккупанты повторно ударили по центру Харькова — первые детали
Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 21:03
Спасатель на месте атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС
Российские оккупанты вечером, 25 июля, повторно атаковали Харьков. Попадание зафиксировано в центре города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
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Новое попадание зафиксировано неподалеку от первого удара.
"Зафиксировано еще одно попадание в центре города, недалеко от первого прилета", — рассказал Терехов.
По его словам, сейчас пострадавших нет.
Напомним, около 19:40 российские оккупанты ударили по центральной части Харькова. Противник использовал БпЛА "Черника".
Кроме того, в Харькове возросло количество раненых в результате удара управляемыми авиационными бомбами 25 июля.
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