Окупанти продовжуть атакувати мирне населення Куп'янська: є загиблі

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Внаслідок артилерійського обстрілу міста Куп'янськ на Харківщині загинув цивільний чоловік 45 років. Пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, де загиблий працював охоронцем.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Атака по Куп'янську

29 серпня близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв м. Куп‘янськ. Зафіксовано влучання на територію харчового підприємства. Загинув 45-річний охоронець.

"В місті також пошкоджено багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік", — розповідає очільник області.

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Загиблий внаслідок обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 1 / 5

До цього ворог атакував Куп‘янськ, приблизно о 5 ранку. Тоді було пошкоджено багатоквартирний будинок.

Наслідки обстрілів Харківщини

Минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

У селах Подоли Куп'янського району та Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів на відкритій території горіла трава.

Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будинок та гараж приватного домоволодіння. У с. Курилівка Куп'янського району, пошкоджено будинок.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували чергові воєнні злочини РФ.

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Прокуратура фіксує наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 1 / 3

Мінна небезпека

Близько 08:50 в с. Явірське Ізюмського району на полі під час робіт з розмінування підірвався та зайнявся трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Без постраждалих.

Трактор, що підірвався на міні. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

"За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,6 га території та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів", — пише Синєгубов.

Нагадаємо, що на Харківщині жінка померла на власному подвір'ї під час обстрілу.

Також ми писали про те, що російські загарбники протягом 28 серпня вбили у Донецькій області п'ятьох мирних мешканців. Ще чотирьох людей було поранено.