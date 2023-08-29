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Окупанти продовжуть атакувати мирне населення Куп'янська: є загиблі

29 серпня 2023 14:43
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Окупанти продовжуть атакувати мирне населення Куп'янська: є загиблі
Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Внаслідок артилерійського обстрілу міста Куп'янськ на Харківщині загинув цивільний чоловік 45 років. Пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, де загиблий працював охоронцем. 

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Атака по Куп'янську 

29 серпня близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв м. Куп‘янськ. Зафіксовано влучання на територію харчового підприємства. Загинув 45-річний охоронець. 

"В місті також пошкоджено багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік", — розповідає очільник області. 

  • Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
  • Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
  • Загиблий внаслідок обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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До цього ворог атакував Куп‘янськ, приблизно о 5 ранку. Тоді було пошкоджено багатоквартирний будинок. 

Наслідки обстрілів Харківщини 

Минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

У селах Подоли Куп'янського району та Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів на відкритій території горіла трава.

Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будинок та гараж приватного домоволодіння. У с. Курилівка Куп'янського району, пошкоджено будинок.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували чергові воєнні злочини РФ.

  • Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Прокуратура фіксує наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Мінна небезпека

Близько 08:50 в с. Явірське Ізюмського району на полі під час робіт з розмінування підірвався та зайнявся трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Без постраждалих. 

Трактор, що підірвався на міні. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

"За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,6 га території та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів", — пише Синєгубов.

Нагадаємо, що на Харківщині жінка померла на власному подвір'ї під час обстрілу. 

Також ми писали про те, що російські загарбники протягом 28 серпня вбили у Донецькій області п'ятьох мирних мешканців. Ще чотирьох людей було поранено.

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