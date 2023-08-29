Оккупанты продолжат атаковать мирное население Купянска: есть погибшие

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В результате артиллерийского обстрела города Купянск в Харьковской области погиб гражданский мужчина 45 лет. Повреждены здания мясокомбината, где погибший работал охранником.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Атака по Купянску

29 августа около 8:30 враг из артиллерии обстрелял г. Купянск. Зафиксировано попадание на территорию пищевого предприятия. Погиб 45-летний охранник.

"В городе также поврежден многоквартирный дом и частное домовладение. Получил осколочное ранение 67-летний мужчина", — рассказывает глава области.

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Погибший в результате обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/5 _ 5

До этого враг атаковал Купянск примерно в 5 утра. Тогда был поврежден многоквартирный дом.

Последствия обстрелов Харьковщины

За прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием боевой авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

В селах Подолы Купянского района и Волчанские Хутора Чугуевского района в результате вражеских обстрелов на открытой территории горела трава.

В результате обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждены дом и гараж частного домовладения. В с. Куриловка Купянского района поврежден дом.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции зафиксировали очередные военные преступления РФ.

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Прокуратура фиксирует последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/3 _ 3

Минная опасность

Около 08:50 в с. Явирское Изюмского района на поле во время работ по разминированию взорвался и загорелся трактор Т-150 на дистанционном управлении. Без пострадавших.

Взорвавшийся на мине трактор. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

"За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,6 га территории и обезвредили 107 взрывоопасных предметов", — пишет Синегубов.

Напомним, что в Харьковской области женщина умерла на собственном дворе во время обстрела.

Также мы писали о том, что российские захватчики в течение 28 августа убили в Донецкой области пятерых мирных жителей. Еще четыре человека были ранены.