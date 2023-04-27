Окупанти протягом дня двічі обстріляли пожежну частину на Харківщині
Росіяни протягом дня двічі обстріляли пожежну частину в Харківській області.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Внаслідок артобстрілу пошкоджень зазнала будівля, а також техніка рятувальників.
"Такі дії ворога тільки вчергове доводять, що вони свідомо порушують усі норми міжнародного права", — йдеться в повідомленні державної служби.
Також зазначається, що особовий склад не постраждав. Рятувальники готові надавати допомогу у ліквідації наслідків цієї війни.
"Вони можуть позбавити нас будівлі та техніки, проте у них не вдасться знищити нашу сміливість і готовність захищати мирне населення", — додали в Державній службі з питань надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, держслужбовця на Харківщині звинувачують у незаконному заволодінні понад 2 млн грн бюджетних коштів. За словами прокурорів, ці гроші мали піти на ремонт доріг.