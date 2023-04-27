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Окупанти протягом дня двічі обстріляли пожежну частину на Харківщині

27 квітня 2023 00:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Окупанти протягом дня двічі обстріляли пожежну частину на Харківщині
Пошкоджена будівля пожежної частини. Фото: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росіяни протягом дня двічі обстріляли пожежну частину в Харківській області.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Внаслідок артобстрілу пошкоджень зазнала будівля, а також техніка рятувальників. 

Будівля пожежної частини після артобстрілу. Фото: ДСНС

"Такі дії ворога тільки вчергове доводять, що вони свідомо порушують усі норми міжнародного права", — йдеться в повідомленні державної служби. 

Також зазначається, що особовий склад не постраждав. Рятувальники готові надавати допомогу у ліквідації наслідків цієї війни. 

Будівля пожежної частини після артобстрілу. Фото: ДСНС

"Вони можуть позбавити нас будівлі та техніки, проте у них не вдасться знищити нашу сміливість і готовність захищати мирне населення", — додали в Державній службі з питань надзвичайних ситуацій. 

Нагадаємо, держслужбовця на Харківщині звинувачують у незаконному заволодінні понад 2 млн грн бюджетних коштів. За словами прокурорів, ці гроші мали піти на ремонт доріг.

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