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Оккупанты в течение дня дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области

27 апреля 2023 00:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Оккупанты в течение дня дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области
Повреждено здание пожарной части. Фото: ГСЧС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Россияне в течение дня дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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В результате артобстрела повреждено здание и техника спасателей.

Здание пожарной части после артобстрела. Фото: ГСЧС

"Такие действия врага только в очередной раз доказывают, что они сознательно нарушают все нормы международного права", — говорится в сообщении государственной службы.

Также отмечается, что личный состав не пострадал. Спасатели готовы оказывать помощь в ликвидации последствий войны и дальше.

Здание пожарной части после артобстрела. Фото: ГСЧС

"Они могут лишить нас здания и техники, однако у них не удастся уничтожить нашу смелость и готовность защищать мирное население", — добавили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, госслужащего в Харьковской области обвиняют в незаконном завладении более 2 млн грн бюджетных средств. По словам прокуроров, эти деньги должны были пойти на ремонт дорог.

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