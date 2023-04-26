На Харківщині держслужбовець привласнив понад 2 млн гривень, які мали витратити на дороги

Ремонт доріг на Харківщині. Фото: УНІАН

Держслужбовця на Харківщині звинувачують у незаконному заволодінні понад 2 млн грн бюджетних коштів. За словаим прокурорів, ці гроші мали піти на ремонт доріг.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у своєму Telegram-каналі.

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Подробиці кримінальної справи

Керівництво Харківської обласної прокуратури повідомило про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю за фактом словживання службовим становищем та заволодінням чужим майном.

Ще у 2018 році між вищезгаданою особою та держпідприємством були укладені договори про ремонт автомобільних доріг між такими населеними пунктами: Моначинівка — Прилютове, Вільшана — Новоєгорівка та Тавільжанка — Петропавлівка.

За словами правоохоронців, директор вирішив привласнити ці кошти собі.

"Він використовував меншу кількість асфальтобетонної суміші, ніж було прописано в договорі. В офіційних документах службовець вніс відомості, що все нібито зроблено коректно і за домовленостями", — йдеться в повідомленні.

Таким діями директор ТОВ спричинив збитки державі на суму понад 2,3 млн грн. Порушення підтверджуються висновками будівельно-технічних експертиз.

Йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов поїхав до США на переговори. Головна мета зустрічі — відбудова Харкова.