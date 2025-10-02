Стали відомі наслідки атаки РФ на харківський ринок Барабашова

Руйнування на ринку Барабашово. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти вчергове атакували ринок Барабашово у Харкові. Це вже восьма атака на найбільшу на сході України торгівельну структуру.

Про наслідки удару повідомив президент концерну "АВЕК" Андрій Вінаков.

Які наслідки атаки російських окупантів на ринок

Вінаков проінформував, що нічний ракетний удар 1 жовтня завдав значних руйнувань торговим павільйонам ринку. Зокрема, були знищені приміщення з тканинами, а також постраждало майно підприємців.

Зруйновані торгівельні точки на ринку Барабашова у Харкові. Фото: Новини.LIVE

На цей час ведуться переговори щодо переведення підприємців в альтернативні місця торгівлі.

Руйнування торгівельного павільйону на ринку. Фото: Новини.LIVE

Попри цинічні обстріли росіян Вінаков пообіцяв відновити торгівельні точки заявивши, що: "Ворог не зможе зламати нас".

Нагадаємо, минулої ночі окупанти РФ завдали масованих ударів по Харкову керованими авіаційними бомбами. Внаслідок атаки у місті виникли масштабні руйнування й пожежі у кількох районах.

Кілька днів тому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія регулярно випробовує нові види дронів в Харківській області.