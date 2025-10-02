Відео
Головна Харків Окупанти РФ обстріляли ринок Барабашово — фото і відео наслідків

Окупанти РФ обстріляли ринок Барабашово — фото і відео наслідків

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 02:16
Стали відомі наслідки атаки РФ на харківський ринок Барабашова
Руйнування на ринку Барабашово. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти вчергове атакували ринок Барабашово у Харкові. Це вже восьма атака на найбільшу на сході України торгівельну структуру. 

Про наслідки удару повідомив президент концерну "АВЕК" Андрій Вінаков.

Читайте також:

Які наслідки атаки російських окупантів на ринок

Вінаков проінформував, що нічний ракетний удар 1 жовтня завдав значних руйнувань торговим павільйонам ринку. Зокрема, були знищені приміщення з тканинами, а також постраждало майно підприємців.

Окупанти РФ обстріляли ринок Барабашово — фото і відео наслідків - фото 1
Зруйновані торгівельні точки на ринку Барабашова у Харкові. Фото: Новини.LIVE

На цей час ведуться переговори щодо переведення підприємців в альтернативні місця торгівлі.

Окупанти РФ обстріляли ринок Барабашово — фото і відео наслідків - фото 2
Руйнування торгівельного павільйону на ринку. Фото: Новини.LIVE

Попри цинічні обстріли росіян Вінаков пообіцяв відновити торгівельні точки заявивши, що: "Ворог не зможе зламати нас".

Нагадаємо, минулої ночі окупанти РФ завдали масованих ударів по Харкову керованими авіаційними бомбами. Внаслідок атаки у місті виникли масштабні руйнування й пожежі у кількох районах.

Кілька днів тому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія регулярно випробовує нові види дронів в Харківській області.

Автор:
Пилип Бойко
Автор:
Пилип Бойко
