Стали известны последствия атаки РФ на харьковский рынок Барабашова

Разрушения на рынке Барабашово. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в очередной раз атаковали рынок Барабашово в Харькове. Это уже восьмая атака на крупнейшую на востоке Украины торговую структуру.

О последствиях удара сообщил президент концерна "АВЭК" Андрей Винаков.

Какие последствия атаки российских оккупантов на рынок

Винаков проинформировал, что ночной ракетный удар 1 октября нанес значительные разрушения торговым павильонам рынка. В частности, были уничтожены помещения с тканями, а также пострадало имущество предпринимателей.

Разрушенные торговые точки на рынке Барабашова в Харькове. фото: Новини.LIVE

На данный момент ведутся переговоры по переводу предпринимателей в альтернативные места торговли.

Разрушение торгового павильона на рынке. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на циничные обстрелы россиян Винаков пообещал восстановить торговые точки заявив, что: "Враг не сможет сломать нас".

Напомним, минувшей ночью оккупанты РФ нанесли массированные удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами. В результате атаки в городе возникли масштабные разрушения и пожары в нескольких районах.

Несколько дней назад председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российская армия регулярно испытывает новые виды дронов в Харьковской области.