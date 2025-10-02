Стали известны последствия атаки РФ на харьковский рынок Барабашова

Оккупанты обстреляли рынок Барабашово — фото и видео последствий
Российские оккупанты в очередной раз атаковали рынок Барабашово в Харькове. Это уже восьмая атака на крупнейшую на востоке Украины торговую структуру.
О последствиях удара сообщил президент концерна "АВЭК" Андрей Винаков.
Какие последствия атаки российских оккупантов на рынок
Винаков проинформировал, что ночной ракетный удар 1 октября нанес значительные разрушения торговым павильонам рынка. В частности, были уничтожены помещения с тканями, а также пострадало имущество предпринимателей.
На данный момент ведутся переговоры по переводу предпринимателей в альтернативные места торговли.
Несмотря на циничные обстрелы россиян Винаков пообещал восстановить торговые точки заявив, что: "Враг не сможет сломать нас".
Напомним, минувшей ночью оккупанты РФ нанесли массированные удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами. В результате атаки в городе возникли масштабные разрушения и пожары в нескольких районах.
Несколько дней назад председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российская армия регулярно испытывает новые виды дронов в Харьковской области.
