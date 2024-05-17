Сирський відвідав військові частини на Харківщині — деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у п'ятницю, 17 травня, заявив, що кілька днів працює у військових частинах у Харківській області. Причиною цього стало загострення у зв'язку з наступом російських військ на регіон.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

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Сирський на Харківському напрямку

"У зв’язку з ускладненням ситуації на сході України декілька днів поспіль працюю у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині", — йдеться у повідомленні.

Сирський розповів, що ворог розширив зону активних бойових дій майже на 70 км. Таким чином він намагається примусити ЗСУ залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву.

Основні зусилля Росія зосередила на напрямку Стрілеча — Липці та на захоплені Вовчанська. Далі вони планують вийти до Білого Колодязя і розгорнути наступ в тил українських військ.

Для цього окупанти створили і посилили оперативно-тактичне угруповання військ "Сєвєр", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів. Водночас наступ розпочався значно раніше запланованого терміну, оскільки росіяни помітили перекидання наших військ. Однак, ворогу не вдалось прорвати оборону України.

Головнокомандувач наголосив, що попереду будуть важкі бої і окупанти до цього готуються, а Україна повинна не допустити подальшого просування ворожих військ.

"Стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків завдати йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків", — додав Сирський.

Він зауважив, що необхідно максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БпЛА з використанням РЕБ та вогню артилерії. Цим питанням та перегрупуванням військ була присвячена робота Головкома на Харківському напрямку.

"Попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони", — зазначив Сирський.

Також він об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку. За його словами командувачі та командири відчувають максимальну допомогу від керівництва обласних військових адміністрацій.

Скриншот допису Сирського

Скриншот допису Сирського

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські обстріли Вовчанська не припиняються, зокрема, був поранений керівник адміністрації населеного пункту.

А у Генштабі зазначили, що Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.