Сырский посетил военные части в Харьковской области — детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в пятницу, 17 мая, заявил, что несколько дней работает в военных частях в Харьковской области. Причиной тому стало обострение в связи с наступлением российских войск на регион.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

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Сырский на Харьковском направлении

"В связи с усложнением ситуации на востоке Украины несколько дней подряд работаю в частях, ведущих боевые действия на Харьковщине", — говорится в сообщении.

Сырский рассказал, что враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 км. Таким образом, он пытается заставить ВСУ привлечь дополнительное количество бригад из состава резерва.

Основные усилия Россия сосредоточила на направлении Стрилеча — Липцы и на захват Волчанска. Далее они планируют выйти в Белый Колодец и развернуть наступление в тыл украинских войск.

Для этого оккупанты создали и усилили оперативно-тактическую группировку войск "Север", в состав которого вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов. В то же время наступление началось значительно раньше запланированного срока, поскольку россияне заметили перебрасывание наших войск. Однако врагу не удалось прорвать оборону Украины.

Главнокомандующий подчеркнул, что предстоят тяжелые бои и оккупанты к этому готовятся, а Украина должна не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск.

"Устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл по разным направлениям", — добавил Сырский.

Он отметил, что необходимо максимально эффективно использовать наше преимущество в ударных БпЛА с использованием РЭБ и огня артиллерии. Этим вопросам и перегруппировке войск была посвящена работа Главкома на Харьковском направлении.

"Поработал во всех бригадах, ведущих боевые действия в Харьковской области, был в одном из батальонов, который защищает Волчанск, на месте принял все необходимые решения для обеспечения устойчивости и эффективности обороны", — отметил Сырский.

Также он объехал и проверил все части, которые готовятся к обороне на Сумском направлении. По его словам, командующие и командиры ощущают максимальную помощь от руководства областных военных администраций.

Скриншот поста Сырского

Скриншот поста Сырского

Скриншот поста Сырского

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские обстрелы Волчанска не прекращаются, в частности ранен руководитель администрации населенного пункта.

А в Генштабе отметили, что Силы обороны производят зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.