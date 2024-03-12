Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Харківській області

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: ДСНС

Російські окупанти вночі, 12 березня, скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку Куп'янська в Харківській області. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Рятувальники розповіли, що внаслідок удару стались руйнації у п'ятиповерховому житловому будинку та виникло декілька осередків займання.

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: ДСНС

"Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв.м", — йдеться у повідомленні.

Рятувальник у пошкодженій багатоповерхівці. Фото: ДСНС

Вогонь загасили о 04:15. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю та не виявили жертв або постраждалих.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові внаслідок обстрілів зазнали руйнувань та пошкоджені приватні будинки, гаражі, господарчі споруди. Окупанти вдарили безпілотниками по Слобідському району міста.

Також 11 березня ворог вдарив дроном-камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду.