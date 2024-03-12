Оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харьковской области

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты ночью, 12 марта, сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку Купянска в Харьковской области. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Читайте также:

Атака РФ на Харьковскую область

Спасатели рассказали, что в результате удара произошли разрушения в пятиэтажном жилом доме и возникло несколько очагов возгорания.

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: ГСЧС

"Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно жилье в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв.м", — говорится в сообщении.

Спасатель в поврежденной многоэтажке. Фото: ГСЧС

Огонь потушили в 04:15. Спасатели обследовали поврежденное здание и не обнаружили жертв или пострадавших.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове в результате обстрелов были разрушены и повреждены частные дома, гаражи, хозяйственные сооружения. Оккупанты ударили беспилотниками по Слободскому району города.

Также 11 марта враг ударил дроном-камикадзе по Никополю. А ночью из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую громаду.