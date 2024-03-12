Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харьковской области arrow

Оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харьковской области

12 марта 2024 07:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харьковской области
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты ночью, 12 марта, сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку Купянска в Харьковской области. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Читайте также:

Атака РФ на Харьковскую область

Спасатели рассказали, что в результате удара произошли разрушения в пятиэтажном жилом доме и возникло несколько очагов возгорания.

null
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: ГСЧС
null
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: ГСЧС

"Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно жилье в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв.м", — говорится в сообщении.

null
Спасатель в поврежденной многоэтажке. Фото: ГСЧС

Огонь потушили в 04:15. Спасатели обследовали поврежденное здание и не обнаружили жертв или пострадавших.

null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове в результате обстрелов были разрушены и повреждены частные дома, гаражи, хозяйственные сооружения. Оккупанты ударили беспилотниками по Слободскому району города.

Также 11 марта враг ударил дроном-камикадзе по Никополю. А ночью из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую громаду.

война
ГСЧС
Украина
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
спасатели
Купянск
авиабомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться