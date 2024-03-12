Оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харьковской области
Российские оккупанты ночью, 12 марта, сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку Купянска в Харьковской области. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
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Спасатели рассказали, что в результате удара произошли разрушения в пятиэтажном жилом доме и возникло несколько очагов возгорания.
"Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно жилье в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв.м", — говорится в сообщении.
Огонь потушили в 04:15. Спасатели обследовали поврежденное здание и не обнаружили жертв или пострадавших.
Напомним, в Харькове в результате обстрелов были разрушены и повреждены частные дома, гаражи, хозяйственные сооружения. Оккупанты ударили беспилотниками по Слободскому району города.
Также 11 марта враг ударил дроном-камикадзе по Никополю. А ночью из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую громаду.
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