Окупанти скинули КАБ на олійний завод у Харківській області — є постраждала
Російські окупанти у вівторок, 23 квітня, обстріляли селище Приколотне в Харківській області. Під ударом ворога опинився олійний завод.
Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.
Російський обстріл Харківської області
За словами Болвінова, цивільне підприємство атакували попередньо керованою авіабомбою. Він наголосив, що це черговий воєнний злочин росіян, які знищують все живе.
"Постраждала жінка. Влучання було в складську будівлю, пошкоджена також і решта комплексу. У приватних будинках навколо повибивало шибки", — додав він.
Нагадаємо, Костянтинівка Донецької області вранці 23 квітня стала мішенню російської армії, на місто було скинуто керовану авіабомбу. Внаслідок удару поранено п'ятьох мирних жителів, двоє з яких перебувають у важкому стані.
Також вночі проти 23 квітня ворог випустив по півдню України ударні БпЛА, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Сім дронів було збито на Одещині, один із них влучив по житловому сектору — є постраждалі, в тому числі і діти.
Читайте Новини.LIVE!