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Окупанти скинули КАБ на олійний завод у Харківській області — є постраждала

23 квітня 2024 14:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти скинули КАБ на олійний завод у Харківській області — є постраждала
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: Facebook/Сергій Болвінов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у вівторок, 23 квітня, обстріляли селище Приколотне в Харківській області. Під ударом ворога опинився олійний завод.

Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

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За словами Болвінова, цивільне підприємство атакували попередньо керованою авіабомбою. Він наголосив, що це черговий воєнний злочин росіян, які знищують все живе.

Наслідки російського обстрілу Харківської області 23 квітня
Наслідки російського обстрілу Харківської області 23 квітня. Фото: Facebook/Сергій Болвінов 
Наслідки російського обстрілу Харківської області 23 квітня
Наслідки російського обстрілу Харківської області 23 квітня. Фото: Facebook/Сергій Болвінов 

"Постраждала жінка. Влучання було в складську будівлю, пошкоджена також і решта комплексу. У приватних будинках навколо повибивало шибки", — додав він.

Наслідки російського обстрілу Харківської області 23 квітня
Наслідки російського обстрілу Харківської області 23 квітня. Фото: Facebook/Сергій Болвінов 
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Допис Болвінова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Костянтинівка Донецької області вранці 23 квітня стала мішенню російської армії, на місто було скинуто керовану авіабомбу. Внаслідок удару поранено п'ятьох мирних жителів, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Також вночі проти 23 квітня ворог випустив по півдню України ударні БпЛА, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Сім дронів було збито на Одещині, один із них влучив по житловому сектору — є постраждалі, в тому числі і діти. 

війна
поліція
Україна
Харківська область
обстріли
окупанти
авіабомба

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