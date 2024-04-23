Окупанти скинули КАБ на олійний завод у Харківській області — є постраждала

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Російські окупанти у вівторок, 23 квітня, обстріляли селище Приколотне в Харківській області. Під ударом ворога опинився олійний завод.

Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

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За словами Болвінова, цивільне підприємство атакували попередньо керованою авіабомбою. Він наголосив, що це черговий воєнний злочин росіян, які знищують все живе.

Наслідки російського обстрілу Харківської області 23 квітня. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Наслідки російського обстрілу Харківської області 23 квітня. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

"Постраждала жінка. Влучання було в складську будівлю, пошкоджена також і решта комплексу. У приватних будинках навколо повибивало шибки", — додав він.

Наслідки російського обстрілу Харківської області 23 квітня. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Допис Болвінова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Костянтинівка Донецької області вранці 23 квітня стала мішенню російської армії, на місто було скинуто керовану авіабомбу. Внаслідок удару поранено п'ятьох мирних жителів, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Також вночі проти 23 квітня ворог випустив по півдню України ударні БпЛА, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Сім дронів було збито на Одещині, один із них влучив по житловому сектору — є постраждалі, в тому числі і діти.