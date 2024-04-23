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Оккупанты сбросили КАБ на маслозавод в Харьковской области — есть пострадавшая

23 апреля 2024 14:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты сбросили КАБ на маслозавод в Харьковской области — есть пострадавшая
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: Facebook/Сергей Болвинов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты во вторник, 23 апреля, обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.

Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

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По словам Болвинова, гражданское предприятие атаковали предварительно управляемой авиабомбой. Он подчеркнул, что это очередное военное преступление россиян, уничтожающих все живое.

Последствия российских обстрелов Харьковской области 23 апреля
Последствия российского обстрела Харьковской области 23 апреля. Фото: Facebook/Сергей Болвинов 
Последствия российских обстрелов Харьковской области 23 апреля
Последствия российского обстрела Харьковской области 23 апреля. Фото: Facebook/Сергей Болвинов 

"Пострадала женщина. Попадание было в складское здание, повреждены также и остальные комплексы. В частных домах вокруг выбило стекла", — добавил он.

Последствия российских обстрелов Харьковской области 23 апреля
Последствия российского обстрела Харьковской области 23 апреля. Фото: Facebook/Сергей Болвинов 
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Пост Болвинова. Фото: скриншот

Напомним, Константиновка Донецкой области утром 23 апреля стала мишенью российской армии, на город была сброшена управляемая авиабомба. В результате удара ранены пять мирных жителей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Также ночью 23 апреля враг выпустил по югу Украины ударные БпЛА, попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.

война
полиция
Украина
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
авиабомба

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