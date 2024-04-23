Оккупанты сбросили КАБ на маслозавод в Харьковской области — есть пострадавшая

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

Российские оккупанты во вторник, 23 апреля, обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.

Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

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По словам Болвинова, гражданское предприятие атаковали предварительно управляемой авиабомбой. Он подчеркнул, что это очередное военное преступление россиян, уничтожающих все живое.

Последствия российского обстрела Харьковской области 23 апреля. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

Последствия российского обстрела Харьковской области 23 апреля. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

"Пострадала женщина. Попадание было в складское здание, повреждены также и остальные комплексы. В частных домах вокруг выбило стекла", — добавил он.

Последствия российского обстрела Харьковской области 23 апреля. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

Пост Болвинова. Фото: скриншот

Напомним, Константиновка Донецкой области утром 23 апреля стала мишенью российской армии, на город была сброшена управляемая авиабомба. В результате удара ранены пять мирных жителей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Также ночью 23 апреля враг выпустил по югу Украины ударные БпЛА, попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.