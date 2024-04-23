Оккупанты сбросили КАБ на маслозавод в Харьковской области — есть пострадавшая
Российские оккупанты во вторник, 23 апреля, обстреляли поселок Приколотное в Харьковской области. Под ударом врага оказался маслозавод.
Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.
Российский обстрел Харьковской области
По словам Болвинова, гражданское предприятие атаковали предварительно управляемой авиабомбой. Он подчеркнул, что это очередное военное преступление россиян, уничтожающих все живое.
"Пострадала женщина. Попадание было в складское здание, повреждены также и остальные комплексы. В частных домах вокруг выбило стекла", — добавил он.
Напомним, Константиновка Донецкой области утром 23 апреля стала мишенью российской армии, на город была сброшена управляемая авиабомба. В результате удара ранены пять мирных жителей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Также ночью 23 апреля враг выпустил по югу Украины ударные БпЛА, попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.
Читайте Новини.LIVE!