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Окупанти скинули три КАБи на Харківщину — є загиблі

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Дата публікації: 13 травня 2025 21:13
Обстріл Харківщини 13 травня — окупанти вбили двох людей
Наслідки російського обстрілу Харківщини 13 травня. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти у вівторок, 13 травня, скинули три керовані авіаційні бомби на Нечволодівку Купʼянського району Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Обстріл Харківщини 13 травня

Російські окупанти вбили 80-річного чоловіка, а також 70-річну жінку, тіло якої вилучили з-під завалів приватного будинку. 

"Також травми різного ступеня тяжкості отримали 88-річна жінка, 69-річний чоловік та 67-річна і 83-річна жінки. Всім надається висококваліфікована медична допомога", — розповів Синєгубов.

За його словами, загарбники продовжують тероризувати мирне населення.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 травня російські окупанти атакували Холодногірський район Харкова. Вони завдали удару безпілотником.

Крім того, загарбники обстріляли Дніпропетровську область. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

війна вбивство Харківська область обстріли окупанти Олег Синєгубов
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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