Обстріл Харківщини 13 травня — окупанти вбили двох людей

Наслідки російського обстрілу Харківщини 13 травня. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти у вівторок, 13 травня, скинули три керовані авіаційні бомби на Нечволодівку Купʼянського району Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Харківщини 13 травня

Російські окупанти вбили 80-річного чоловіка, а також 70-річну жінку, тіло якої вилучили з-під завалів приватного будинку.

"Також травми різного ступеня тяжкості отримали 88-річна жінка, 69-річний чоловік та 67-річна і 83-річна жінки. Всім надається висококваліфікована медична допомога", — розповів Синєгубов.

За його словами, загарбники продовжують тероризувати мирне населення.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 травня російські окупанти атакували Холодногірський район Харкова. Вони завдали удару безпілотником.

Крім того, загарбники обстріляли Дніпропетровську область. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.