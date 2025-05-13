Обстрел Харьковщины 13 мая — оккупанты убили двух человек

Последствия российского обстрела Харьковщины 13 мая. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты во вторник, 13 мая, сбросили три контролируемые авиационные бомбы на Нечволодовку Купянского района Харьковской области. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Российские оккупанты убили 80-летнего мужчину, а также 70-летнюю женщину, тело которой изъяли из-под завалов частного дома.

"Также травмы различной степени тяжести получили 88-летняя женщина, 69-летний мужчина и 67-летняя и 83-летняя женщины. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", — рассказал Синегубов.

По его словам, захватчики продолжают терроризировать мирное население.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 13 мая российские оккупанты атаковали Холодногорский район Харькова. Они нанесли удар беспилотником.

Кроме того, захватчики обстреляли Днепропетровскую область. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.