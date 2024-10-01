Ситуація на Харківському напрямку — окупанти зазнають втрат та залишають позиції

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

На Харківському напрямку ускладнилася обстановка. Фіксується збільшення активності російських окупантів. Водночас є випадки, коли загарбники втікають із займаних позицій.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Харків" у Telegram у вівторок, 1 жовтня.

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Ситуація на Харківському напрямку

У районі населеного пункту Глибоке ворог продовжує активно здійснювати заходи з установлення мінних загороджень.

У районі Лук'янців окупанти зміцнюють свої позиції, зайняті 380-м мотострілецьким полком 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії. Водночас серед особового складу полку продовжують фіксувати випадки самовільного залишення позицій.

"У Вовчанську противник впродовж минулої доби понад десять разів намагався штурмувати позиції Сил оборони України, зазнав втрат в живій силі та техніці та відступив. Наразі здійснює поодиноке переміщення особового складу для евакуації втрат та поповнення поточного некомплекту особового складу", — йдеться у повідомленні.

За останні 24 години відбулося 16 бойових зіткнень. Противник завдав один авіаудар з використанням КАБу та 56 ударів дронами-камікадзе. Окупанти здійснили 418 обстрілів позицій ЗСУ.

Сили оборони України реагують на дії росіян та продовжують знищувати живу силу, озброєння і військову техніку загарбників.

На Харківському напрямку втрати противника за минулу добу склали 202 солдати. Окупанти також залишилися без:

двох танків;

18 бойових броньованих машин;

семи артилерійських систем;

20 автомобілів;

чотирьох одиниць спецтехніки;

49 БпЛА.

Бійці ЗСУ знищили 69 укриттів для особового складу окупантів, а також три місця зберігання боєприпасів.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Допис ОТУ "Харків". Фото: скриншот

Допис ОТУ "Харків". Фото: скриншот

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер переконаний, що операція Збройних сил України у Курській області Росії створила стратегічну проблему для російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше українські воїни похизувалися ефектними кадрами ліквідації окупантів та їхньої техніки.