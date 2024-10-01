Ситуация на Харьковском направлении — оккупанты несут потери и покидают позиции

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

На Харьковском направлении усложнилась обстановка. Фиксируется увеличение активности российских оккупантов. В то же время есть случаи, когда захватчики убегают с занимаемых позиций.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Харьков" в Telegram во вторник, 1 октября.

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Ситуация на Харьковском направлении

В районе населенного пункта Глубокое враг продолжает активно осуществлять мероприятия по установке минных заграждений.

В районе Лукьянцев оккупанты укрепляют свои позиции, занятые 380-м мотострелковым полком 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии. В то же время среди личного состава полка продолжают фиксировать случаи самовольного оставления позиций.

"В Волчанске противник в течение минувших суток более десяти раз пытался штурмовать позиции Сил обороны Украины, понес потери в живой силе и технике и отступил. Сейчас осуществляет одиночное перемещение личного состава для эвакуации потерь и пополнения текущего некомплекта личного состава", — говорится в сообщении.

За последние 24 часа произошло 16 боевых столкновений. Противник нанес один авиаудар с использованием КАБа и 56 ударов дронами-камикадзе. Оккупанты совершили 418 обстрелов позиций ВСУ.

Силы обороны Украины реагируют на действия россиян и уничтожают живую силу, вооружение и военную технику захватчиков.

На Харьковском направлении потери противника за минувшие сутки составили 202 солдата. Оккупанты также остались без:

двух танков;

18 боевых бронированных машин;

семи артиллерийских систем;

20 автомобилей;

четырех единиц спецтехники;

49 БпЛА.

Бойцы ВСУ уничтожили 69 укрытий для личного состава оккупантов, а также три места хранения боеприпасов.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Пост ОТУ "Харьков". Фото: скриншот

Пост ОТУ "Харьков". Фото: скриншот

Напомним, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр убежден, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области России создала стратегическую проблему для российского диктатора Владимира Путина.

Ранее украинские воины похвастались эффектными кадрами ликвидации оккупантов и их техники.