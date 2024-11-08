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Окупанти ударили по Харкову КАБами — які наслідки атаки

8 листопада 2024 04:13
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Під завалами у Харкові після атаки РФ перебувають люди й триває рятувальна операція
Російський бомбардувальник з авіабомбою. Ілюстративне фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Харкові відбулись вибухи після того, як російські окупанти вчергове атакували місто. Вони скинули керовані авіабомби в результаті є постраждалі. 

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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Повідомлення про атаку на Харків. Фото: Скриншот

За його даними, під ударами опинився центр міста, а також зафіксовано два ураження житлових будівель та історичної забудови.  

На цей момент у багатоповерхівки зруйновано кілька поверхів. Під завалами знаходяться люди. Є пожежа. Розпочату пошуково-рятувальну операцію.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Терехов повідомив, що фахівці зараз завершують ліквідацію наслідків російського удару по Олексіївці, внаслідок якого були пошкоджені, зокрема, супермаркет та прилеглі житлові будинки.

Раніше, ввечері 5 листопада російські війська вдарили по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, є постраждала.

Харків Ігор Терехов КАБ війна в Україні Харківська область атака

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