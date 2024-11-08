Под завалами в Харькове после атаки РФ находятся люди и идет спасательная операция

Российский бомбардировщик с авиабомбой. Иллюстративное фото: росСМИ

В Харькове произошли взрывы после того, как российские оккупанты в очередной раз атаковали город. Они сбросили управляемые авиабомбы в результате пострадавших.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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Сообщения об атаке на Харьков. Фото: Скриншот

По его данным, под ударами оказался центр города, а также зафиксировано два поражения жилых построек и исторической застройки.

К настоящему моменту у многоэтажки разрушено несколько этажей. Под завалами находятся люди. Начался пожар. Идет поисково-спасательная операция.

Напомним, недавно Игорь Терехов сообщил, что специалисты сейчас завершают ликвидацию последствий российского удара по Алексеевке, в результате которого были повреждены, в частности, супермаркет и близлежащие жилые дома.

Напомним, вечером 5 ноября российские войска ударили по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки поврежден жилой дом, есть пострадавшая.