Окупанти вчергове обстріляли Вовчанськ — на підприємстві спалахнула пожежа

Пожежа на підприємстві у Вовчанську. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Російські окупанти вчергове обстріляли місто Вовчанськ, що на Харківщині. Сталося це сьогодні, 22 листопада. Внаслідок атаки сталася пожежа на території місцевого комунального підприємства.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

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Що відомо про пожежу

За словами рятувальників, загальна площа пожежі становила близько 120 квадратних метрів.

Пожежа на підприємстві у Вовчанську. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Пожежа на підприємстві у Вовчанську. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

На місце загорання було залучено пожежників 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вже о 13:35 пожежу вдалося ліквідувати.

Пожежа на підприємстві у Вовчанську. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Пожежна машина у Вовчанську. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Попередньо жертв та потерпілих немає.

Наслідки ворожого обстрілу у Вовчанську

У пресслужбі Харківської обласної прокуратури уточнили, що ворог обстріляв місто з артилерії, там було також пошкоджено житлові будинки.

Наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, противник вдарив КАБ-250 по Куп'янськ-Вузловому. Внаслідок цього зруйновані приватні оселі.

Нагадаємо, російські окупанти зранку 21 листопада обстріляли Козачу Лопань у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 29-річний чоловік.