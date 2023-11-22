Окупанти вчергове обстріляли Вовчанськ — на підприємстві спалахнула пожежа
Російські окупанти вчергове обстріляли місто Вовчанськ, що на Харківщині. Сталося це сьогодні, 22 листопада. Внаслідок атаки сталася пожежа на території місцевого комунального підприємства.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
Що відомо про пожежу
За словами рятувальників, загальна площа пожежі становила близько 120 квадратних метрів.
На місце загорання було залучено пожежників 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вже о 13:35 пожежу вдалося ліквідувати.
Попередньо жертв та потерпілих немає.
Наслідки ворожого обстрілу у Вовчанську
У пресслужбі Харківської обласної прокуратури уточнили, що ворог обстріляв місто з артилерії, там було також пошкоджено житлові будинки.
Крім того, противник вдарив КАБ-250 по Куп'янськ-Вузловому. Внаслідок цього зруйновані приватні оселі.
Нагадаємо, російські окупанти зранку 21 листопада обстріляли Козачу Лопань у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 29-річний чоловік.
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