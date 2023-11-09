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Окупанти завдали авіударів по населених пунктах Харківщини — є загиблий

9 листопада 2023 09:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти завдали авіударів по населених пунктах Харківщини — є загиблий
Наслідки російських обстрілів у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти з артилерії та мінометів протягом минулої доби обстрілювали 15 населених пунктів Харківщини. Під вогнем ворога, зокрема, були Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району та місто Куп’янськ. Внаслідок чого один чоловік загинув. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Крім того, противник з авіації обстріляв Петропавлівку, що в Куп'янському районі. Також не один раз окупанти завдавали з авіації ударів по Куп’янськ-Вузловому.

Також о 12:00 росіяни обстріляли Вовчанськ Чугуївського району, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок та будівлю дитячого садка. Вже о 13:00 окупанти обстріляли село Вовчанські Хутори Чугуївського району, там був пошкоджений будинок.

"У с. Ізюмське Ізюмського району внаслідок артобстрілу, який відбувся з 13:00 до 16:30, загинув цивільний чоловік 1975 року народження. О 15:00 окупанти завдали ударів по смт. Ківшарівка Куп’янського району. Без постраждалих. О 21:25 ворог обстріляв м. Куп’янськ, горів гараж та автомобіль", — додав Синєгубов.

Розмінування та евакуація дітей

За минулу добу вибухотехніки ДСНС провели обстеження 13 гектарів території та знешкодили 155 вибухонебезпечних предметів.

Своєю чергою з небезпечних громад Куп'янського району вже евакуйовано 220 дітей, наразі робота продовжується.

Також росіяни проводили безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, проте без успіху. Там українським воїнам вдалося відбити шість ворожих атак. 

обстріли Харківської області
Скриншот допису з телеграм-каналу Олега Синєгубова

Нагадаємо, раніше на Харківщині ворог атакував автомобіль з правоохоронцями, проте їм вдалося врятуватися.

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