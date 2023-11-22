Оккупанты в очередной раз обстреляли Волчанск — на предприятии вспыхнул пожар
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. Случилось это сегодня, 22 ноября. В результате атаки произошел пожар на территории местного коммунального предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Что известно о пожаре
По словам спасателей, общая площадь пожара составила около 120 квадратных метров.
На место возгорания были привлечены пожарные 47-й Государственной пожарно-спасательной части. Уже в 13:35 пожар удалось ликвидировать.
Предварительно жертв и потерпевших нет.
Последствия вражеского обстрела в Волчанске
В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры уточнили, что враг обстрелял город из артиллерии, там были также повреждены жилые дома.
Кроме того, противник ударил КАБ-250 по Купянск-Узловому. В результате разрушены частные дома.
Напомним, российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.
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