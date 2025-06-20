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Головна Харків Окупанти вчергове вдарили по Харкову — вже є постраждалі

Окупанти вчергове вдарили по Харкову — вже є постраждалі

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 00:36
Через удар окупантів по Харкову є пожежа та постраждалі, заявив мер міста
Працівник ДСНС України. Ілюстративне фото: ДСНС України
Ключові моменти Які наслідки атаки окупантів на Харків

Російські окупанти завдали чергового удару по Харкову. Через атаку безпілотників у місті пожежа та є постраждалі.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Повідомлення мера Харкова. Фото: Скриншот

Очільник міста інформує, що після атаки дронів є загоряння в незаселеній новобудові. Другий дрон після падіння понівечив майже 50 автівок та вибив шибки.

Терехов зазначив, що рятувальники вже займаються постраждалими: одна людина травмована, а у двох інших гостра реакція на стрес.  

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки влучання у Шевченківському районі Харкова. За попередньою інформацією, всього зафіксовано п'ять "прильотів" ворожих БпЛА по Харкову.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти атакували Купʼянськ Харківської області. Внаслідок обстрілу є поранені. 

А один з будинків, який постраждав під час обстрілу Одеси буде знесено, оскільки відновити його неможливо. Мешканці квартир вже оформлюють заявки на компенсації.

Харків пожежа ДСНС війна в Україні атака безпілотник
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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