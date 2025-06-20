Через удар окупантів по Харкову є пожежа та постраждалі, заявив мер міста

Працівник ДСНС України. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти завдали чергового удару по Харкову. Через атаку безпілотників у місті пожежа та є постраждалі.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Повідомлення мера Харкова. Фото: Скриншот

Очільник міста інформує, що після атаки дронів є загоряння в незаселеній новобудові. Другий дрон після падіння понівечив майже 50 автівок та вибив шибки.

Терехов зазначив, що рятувальники вже займаються постраждалими: одна людина травмована, а у двох інших гостра реакція на стрес.

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки влучання у Шевченківському районі Харкова. За попередньою інформацією, всього зафіксовано п'ять "прильотів" ворожих БпЛА по Харкову.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти атакували Купʼянськ Харківської області. Внаслідок обстрілу є поранені.

А один з будинків, який постраждав під час обстрілу Одеси буде знесено, оскільки відновити його неможливо. Мешканці квартир вже оформлюють заявки на компенсації.