Из-за удара оккупантов по Харькову есть пожар и пострадавшие, заявил мэр города

Оккупанты в очередной раз ударили по Харькову — есть пострадавшие
Российские оккупанты нанесли очередной удар по Харькову. Из-за атаки беспилотников в городе пожар и есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Какие последствия атаки оккупантов на Харьков
Глава города информирует, что после атаки дронов есть возгорание в незаселенной новостройке. Второй дрон после падения изуродовал почти 50 автомобилей и выбил стекла.
Терехов отметил, что спасатели уже занимаются пострадавшими: один человек травмирован, а у двух других острая реакция на стресс.
В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что спасатели ГСЧС ликвидируют последствия попадания в Шевченковском районе Харькова. По предварительной информации, всего зафиксировано пять "прилетов" вражеских БПЛА по Харькову.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Купянск Харьковской области. В результате обстрела есть раненые.
А один из домов, который пострадал во время обстрела Одессы будет снесен, поскольку восстановить его невозможно. Жители квартир уже оформляют заявки на компенсации.
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