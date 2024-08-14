Росіяни вдарили по пункту видачі гуманітарної допомоги в Куп'янську

Окупанти вдарили дроном по пункту гуманітарної допомоги на Харківщині — є поранені
14 серпня 2024 16:28
Наслідки удару. Фото: Національна поліція України
У середу, 14 серпня, росіяни вдарили по пункту гуманітарної допомоги на Харківщині. Поранено 64-річного місцевого жителя.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у Telegram.
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Росіяни вдарили по пункту видачі гуманітарної допомоги
В місті Куп’янськ російські сили вдарили дроном по пункту видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок цього вибуху 64-річний чоловік отримав серйозні травми. Потерпілого доправили до медичного закладу для подальшого лікування.
На місці події вже працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки та проведення необхідних заходів.
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