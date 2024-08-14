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Окупанти вдарили дроном по пункту гуманітарної допомоги на Харківщині — є поранені

14 серпня 2024 16:28
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Росіяни вдарили по пункту видачі гуманітарної допомоги в Куп'янську
Наслідки удару. Фото: Національна поліція України
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У середу, 14 серпня, росіяни вдарили по пункту гуманітарної допомоги на Харківщині. Поранено 64-річного місцевого жителя.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у  Telegram.

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В місті Куп’янськ російські сили вдарили дроном по пункту видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок цього вибуху 64-річний чоловік отримав серйозні травми. Потерпілого доправили до медичного закладу для подальшого лікування.

На місці події вже працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки та проведення необхідних заходів.

Поранений чоловік. Фото: Національна поліція України
Поранений чоловік. Фото: Національна поліція України

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